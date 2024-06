Scomparso nelle acque del Garda, proseguono le ricerche del 45enne

Sono ripartite nella mattinata di domenica sul lago di Garda, sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera, le ricerche dell'uomo che nel primo pomeriggio di sabato è stato visto in difficoltà mentre si trovava in acqua poco lontano dalla sua barca, al largo di Gargnano, per poi inabissarsi senza più risalire.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, si tratta di un 45enne di origine cinese da anni residente a Toscolano Maderno, Tommaso Zhu, titolare del Furious pub situato nel medesimo Comune.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni turisti austriaci che lo avevano visto quando già era in acqua all'altezza della centrale idroelettrica a San Giacomo, intorno alle ore 13: non si esclude dunque la possibilità che l'uomo sia caduto in acqua accidentalmente.

Nonostante il meteo avverso, le attività SAR (search and rescue) vanno avanti anche domenica con l'impiego di motovedette della guardia costiera, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Autorizzato dal Comando generale, su richiesta della Direzione Marittima di Venezia, l'impiego del Nucleo Sub della guardia costiera di San Benedetto, mentre le ricerche strumentali di profondità eseguite dai Volontari del Garda, riprenderanno a breve dopo aver operato sabato dal primo pomriggio fino a notte fonda.