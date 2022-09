Era scomparso durante una gita in bici: 30enne ritrovato il pomeriggio seguente

Ospite di una famiglia di San Giorgio in Bosco, nel Padovano, di lui si erano perse le tracce nella serata di martedì 20 settembre. Nel pomeriggio di mercoledì però la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: il 30enne residente a Verona infatti è stato trovato a Selvazzano Dentro, davanto alla sede della polizia locale.

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, gli agenti hanno avvisato i carabinieri, i quali hanno riconosciuto la persona scomparsa e hanno prontamente dato la bella notizia ai genitori. Il giovane era in buone condizioni di salute, ma non è ancora chiaro dove abbia trascorso la notte.

L'allarta era scattata intorno alle ore 21 di martedì, quando il padre del 30enne veronese si è rivolto ai carabinieri per segnalare la scomparsa del figlio, il quale era ospite di una famiglia di amici. Nel pomeriggio infatti, avrebbe fatto perdere le proprie tracce durante una passeggiata in bicicletta, allarmando i presenti: l'ultima volta è stato visto in bici lungo la ciclabile del Brenta all'altezza del ponte di Carturo, per poi sparire.

Sono partite così le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Padova, Borgoricco e Cittadella, con l'ausilio dei subacquei di Venezia, oltre a sette pattuglie dei carabinieri.

La svolta è arrivata mercoledì con il suo ritrovamento e la fine dell'incubo per la famiglia, che ha ringraziato di cuore i soccorritori: il 30enne, che starebbe vivendo un periodo di fragilità, sarà accudito e seguito nel tentativo di rimettersi in carreggiata.