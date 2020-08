Scivola nel torrente mentre va alle terme: 82enne recuperato e portato in ospedale

Un veronese di 82 anni in vacanza a Comano Terme, in Trentino, è scivolato nel greto di un torrente nel pomeriggio di mercoledì, dopo aver preso un sentiero nel bosco per raggiungere le terme dopo essere partito dall'hotel.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, l'anziano aveva un appuntamento alla nota stazione termarle per il pomeriggio, ma quando il personale non lo ha visto arrivare, dopo un po' ha avvisato il 112 e denunciato la scomparsa. Intorno alle 18.30 hanno dunque preso il via le ricerche, a cui hanno partecipato il Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco volontari di Lomaso, Bleggio Inferiore e Stenico: dal momento che l'hotel non è lontano dalle terme, le operazioni si sono subito concentrate sui sentieri che corrono lungo il Sarca.

Intorno alle 21.30 è arrivata la buona notizia, l'82enne è stato trovato "in buono stato di salute ma disorientato, e con escoriazioni", come riferisce una nota del Soccorso Alpino: lungo il tragitto dall'albergo al centro termale, l'uomo sarebbbe scivolato lungo un pendio per diversi metri, finendo sul greto del fiume, ma non avendo con sè il cellulare, non ha potuto dare l'allarme.

Una volta verificate le sue condizioni i soccorritori lo hanno imbarellato ed issato lungo il ripido pendio, per poi condurlo all'ospedale di Tione per accertamenti.