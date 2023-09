Scivola e s'infortuna sugli scogli delle grotte di Catullo: recuperato dalla guardia costiera

Sono stati gli amici che erano con lui a richiedere l'intervento del 118, dopo che era rimasto infortunato e dolorante sugli scogli sottostanti le grotte di Catullo, probabilmente per essere scivolato.

Il tutto si è verificato nella giornata di martedì a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Una volta verificata la posizione sulla costa, non accessibile per i sanitari dell'ambulanza giunta sul litorale, la sala operativa del 118 ha contattato quella della guardia costiera di Salò, che ha subito inviato in zona la motovedetta CP 703, la quale stava già svolgendo un servizio di pattugliamento nella zona del basso lago. Giunto sul posto in pochi minuti, il personale si è però accorto di non potersi avvicinare all'infortunato a causa del basso fondale e pertanto ha chiamato all'intervento il GC A58 e il rescuerunner GC L026, la particolare moto d’acqua in forza al nucleo gardesano che può operare su bassi fondali e scogliere affioranti.

L’operazione "MEDEVAC" (così si definisce l’evacuazione medica in gergo nautico) è stata poi regolarmente eseguita senza particolari problemi, con la moto d’acqua e due guardiacoste che hanno imbarcato l’infortunato per trasferirlo poi sulla costa, dove lo attendevano i sanitari del 118 che lo hanno preso in cura e condotto all'ospedale di Desenzano

Ad oggi sono 144 i soccorsi coordinati dalla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda, molti dei quali, circa il 35%, svolti anche con il supporto delle altre forze concorrenti.