Scivola per 200 metri nel canalone sul gruppo del Carega: recuperata escursionista

È una 43enne veronese, l'escursionista elitrasportata all'ospedale di Roverto nel pomeriggio di domenica, dopo essere precipitata per circa 200 metri lungo un canalone innevato sul monte Plische, nel gruppo del Carega.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, la donna si trovava sul sentiero a una quota di circa 1.950 metri, quando è scivolata su un terreno di erba mista a neve, ferendosi alle braccia.

Erano circa le 15.15 quando è arrivata al 112 la chiamata da parte dei due compagni di escursione che non riuscivano più a vedere la 43enne, udendo però le sue grida di aiuto. Sul posto è dunque intervenuto il Soccorso alpino di Ala con l'elicottero, il quale è salito in quota ed ha individuato l'escursionista circa 200 metri a valle del sentiero, dopodiché ha verricellato il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria.

Una volta recuperata, la donna è stata condotta in ospedale per le cure del caso.