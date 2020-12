Mercoledì 9 dicembre lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici

Mercoledì 9 dicembre è in programma lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici. Lo sciopero è proclamato da OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, coinvolgerà tutti i comparti dell’impiego pubblico.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di Polizia locale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, uffiiale comando e coordinamento servizi); di ufficiale di Stato civile per denunce di nascita e morte; di assistenti sociali per nuclei minori e anziani; di Protezione civile. Per tutta la giornata non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività.