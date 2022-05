Da Verona a Roma, venerdì 20 maggio lo sciopero ed il presidio dei lavoratori di Sda

«Le assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici Sda hanno approvato per venerdì 20 maggio lo sciopero nazionale di filiera, riguardante cioè sia il personale diretto che quello impiegato nei servizi in appalto». Lo annuncia una nota della Cgil Verona che poi aggiunge: «La mobilitazione si è resa necessaria a causa dell’indisponibilità dell’azienda, che fa capo al Gruppo Poste Italiane e si occupa delle consegne delle merci dell’ultimo miglio, a discutere la piattaforma rivendicativa sindacale che chiede di omogenizzare al rialzo le condizioni di lavoro e il trattamento economico dei lavoratori e delle lavoratrici della filiera».

Sempre secondo quanto indicato nella nota della Cgil Verona, la manifestazione nazionale si terrà a Roma davanti al Palazzo delle Poste. L’assemblea dei lavoratori veronesi, viene inoltre specificato, «ha tuttavia deciso di rimanere sul territorio e di organizzare un presidio dalle 7 alle 10 del mattino davanti alla sede Sda di Verona, in Strada dell’Alpo 54». L’«astensione dal lavoro», viene quindi precisato dalla Cgil Verona, «proseguirà poi per tutta la giornata lavorativa». Raffaello Fasoli, segretario confederale Cgil Verona afferma: «Nell'ultimo confronto nazionale Sda e Fedit hanno avanzato proposte per noi irricevibili. Bisogna invece andare nella direzione opposta di uniformare diritti e trattamenti per tutti i lavoratori della filiera, a partire da una indennità di trasferta e un premio di risultato uguali per tutti. Restano poi aperte questioni peculiari del settore come la responsabilità del pagamento dei danni ai mezzi in caso di incidenti o delle garanzie occupazionali in caso di cambio appalto».

In conclusione, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti affermano: «Sda fa capo al Gruppo Poste Italiane che, nel primo trimestre 2022 ha realizzato 495 milioni di utili anche grazie ai lavoratori ed alle lavoratrici di tutta la filiera Sda, per i quali chiediamo il riconoscimento dell’impegno profuso, anche durante la pandemia e, in un periodo di straordinari profitti economici, l’effettiva redistribuzione degli stessi».