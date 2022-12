Sanità e sciopero generale in Veneto il 14 dicembre, la Regione avvisa: «Possibili disservizi»

La direzione risorse umane del servizio sanitario regionale del Veneto comunica che la segreteria generale della Cgil Veneto ha proclamato uno sciopero generale per il giorno 14 dicembre, per l'intera giornata. Lo sciopero, al quale hanno aderito altre sigle sindacali, secondo quanto riferito dalla Regione Veneto «potrebbe incidere sui servizi pubblici essenziali».

Nella città di Verona è previsto dalla ore 10 un presidio in piazza Cittadella. Secondo quanto diffuso nel comunicato che annuncia lo sciopero, per la Cgil sono necessarie «riforme vere, ispirate dai criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali ed energetiche capaci di prospettare un futuro per il paese, sulla trasformazione digitale e la riconversione verde, su uno stato sociale più forte e qualificato».

Queste per punti le richieste avanzate dalla Cgil: