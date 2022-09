Venerdì e sabato anche a Verona sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici e privati

Nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 settembre è in programma uno sciopero generale di 48 ore per tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Segreteria nazionale della FISI Federazione Italiana Sindacali Intercategoriali (dalle 23.59 dell’8 alle 23.59 del 10). Lo ricorda una nota del Comune di Verona che poi evidenzia: «Saranno comunque attivi i servizi essenziali di Ufficiale di Stato Civile per denunce di nascita e morte, 1 esecutore – usciere, ufficio Elettorale; personale tecnico e stradini presso la Quarta e l’Ottava circoscrizione; assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani; Protezione civile».

Per quanto riguarda i musei civici di Verona, la nota di Palazzo Barbieri fa sapere che «saranno garantite l’apertura degli spazi museali Arena, Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio e Museo di Storia Naturale». Garantita anche l’apertura al pubblico della Biblioteca Civica venerdì 9 dalle 14 alle 19 e sabato 10 dalle 9 alle 14, nonché l’apertura delle biblioteche di quartiere Santa Lucia e Montorio venerdì 9. In conclusione, il Comune di Verona sottolinea che «per tutta la giornata non sarà assicurato il regolare svolgimento di alcune attività».