Anche a Verona sarà sciopero generale dei dipendenti pubblici e privati nella giornata dell'8 marzo

Mercoledì 8 marzo è in programma lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati di tutta la giornata. Lo rende noto il Comune di Verona che poi evidenzia: «Lo sciopero è stato proclamato dalle Associazioni Sindacali Siai Cobas per il Sindacato di classe, Cub e Usb».

Stando a quanto comunicato nella nota di Palazzo Barbieri, saranno comunque garantiti «i servizi essenziali di polizia locale (piantone comando, portineria municipale, portineria comando, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando, coordinamento servizi); di ufficiale di Stato per denunce di nascita e morte; di personale tecnico e stradini presso la prima e la seconda circoscrizione; di assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani».

Inoltre, il Comune di Verona fa sapere che resteranno aperti i Musei Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e l’Arena di Verona. Sarà anche garantita l'apertura al pubblico della Biblioteca Civica, dalle ore 14 alle 19, nonché l'apertura delle biblioteche di pubblica lettura di Borgo Trieste, San Michele e Cadidavid. Da ultimo, il Comune evidenzia che «per tutta la giornata non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività».