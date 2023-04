Anche a Verona venerdì 21 aprile sarà sciopero generale dei dipendenti pubblici e privati

«Venerdì 21 aprile è in programma lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata». Lo fa sapere il Comune di Verona in una nota nella quale viene poi chiarito che lo sciopero «è stato proclamato dall’associazione sindacale CUB».

Sempre da Palazzo Barbieri fanno quindi sapere che «saranno comunque garantiti i servizi essenziali di polizia locale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando e coordinamento servizi)», nonché quello di «ufficiale di Stato per denunce di nascita e morte», di «personale tecnico e stradini della 3^ e la 7^ circoscrizione», di «assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani».

Resteranno inolltre «aperti i Musei Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e l’Arena di Verona». L'apertura al pubblico della Biblioteca Civica sarà garantita «dalle 9 alle 14», così come è stata confermata l'«apertura delle biblioteche di pubblica lettura di Montorio, Ponte Crencano, Santa Lucia e Borgo Milano». Durante la giornata, evidenziano dal Comune, «non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività».