Anche a Verona si torna a scioperare per il clima: venerdì il corteo

Gli studenti chiamano a raccolta i cittadini per lo Sciopero Globale per il clima organizzato da Fridays For Future Verona per il prossimo 3 marzo. Non solo nel capoluogo scaligero, ma in tutta Italia si scenderà in piazza per chiedere alle istituzioni che la crisi climatica venga affrontata con la massima urgenza, seguendo le indicazioni della comunità scientifica: «A quattro anni dall’inizio degli scioperi non si sta ancora facendo abbastanza», dicono dal movimento.

A Verona il ritrovo di venerdì mattina è fissato alle ore 9 in piazza Arsenale. Il percorso del corteo sarà il seguente: piazza Arsenale, lungadige Campagnola, Ponte della Vittoria, via Armando Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, via Carmelitani Scalzi, piazza Santo Spirito, via della Valverde, vicolo Santa Caterina, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, vicolo Volto Cittadella, piazza Cittadella.

«Siamo in crisi climatica, dobbiamo agire subito! - scrivono da Friday for Future Verona - Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi, per la maggior parte siccità, grandinate, trombe d'aria e alluvioni. Quella del 2022 è stata l’estate più calda della storia Europea, che nel sud Italia ha fatto registrare temperature record. Pensavamo che la siccità fosse solo in estate, ma ad oggi i livelli d'acqua del Lago di Garda ci mostrano che la siccità è già qui, a febbraio. Siamo spaventati e arrabbiati, venerdì 3 marzo saremo in piazza per dire che non possiamo più permetterci di aspettare, dobbiamo agire subito!

Il momento storico che stiamo vivendo è cruciale. Nel 2021 sono stati 41,8 miliardi di euro i soldi pubblici che lo Stato italiano ha investito in combustibili fossili, tra i maggiori responsabili del collasso climatico che stiamo vivendo. Scioperiamo per gridare alle istituzioni di investire nelle persone, non in combustibili fossili, basta finanziare l'estinzione! Occorre ridirezionare le risorse per assicurare alle persone un futuro e una vita più dignitosa.

In un panorama di generale sfiducia verso i governi rispetto alla capacità di affrontare la sfida climatica, Fridays For Future invita chiunque senta l'urgenza di agire a scendere in piazza, per una nuova giornata mondiale di mobilitazione.

Fridays For Future invita tutte le associazioni, i sindacati, i movimenti e i singoli cittadini e le singole cittadine ad aderire e partecipare attivamente allo sciopero. Uniamo le lotte e costruiamo assieme il futuro che vogliamo.

Si ricorda che Fridays For Future è un movimento apartitico, pertanto si chiede agli e alle esponenti di partiti di partecipare senza simboli o bandiere di partito, ma come singoli cittadini. Siamo disponibili per ulteriori chiarimenti».