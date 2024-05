Scioperi a raffica, tre giorni di fuoco per i trasporti: nel weekend i treni e lunedì tocca a quello locale

È un fine settimana difficile per turisti, pendolari e viaggiatori, per lo sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord in questo inizio maggio. La protesta, indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, avrà luogo tra sabato 4 e domenica 5 maggio: sono previsti possibili disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria.

Lunedì 6 maggio sarà invece il trasporto pubblico locale a fermarsi, anche in questo caso per uno sciopero nazionale che interessa anche Verona.

Sciopero dei treni, nessuna fascia di garanzia

«Dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord», spiega un comunicato ufficiale di Trenitalia.

Diversamente da quanto avviene solitamente con le proteste che si svolgono durante la settimana, per il weekend non sono previste fasce di garanzia. «Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla Cat non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sulla App di Trenord», specificano da Trenord.

Sciopero del traporto locale: la situazione in Atv

Come accennato, lunedì saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale a protestare. L'Azienda Trasporti Verona, in una nota, spiega che «a seguito dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas Lavoro Privato, ADL,Cobas,SGB E CUB Trasporti per lunedì 6 maggio 2024» potrebbero verificarsi dei disagi in alcuni intervalli di tempo. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, si fa riferimento alle corse in partenza dai capolinea dalle ore 8.46 alle ore 11.45 e a quelle in partenza sempre dai capolinea dalle ore 14.46 al termine del servizio. Per il servizio urbano (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane invece si fa riferimento alle corse in partenza dai capolinea dalle ore 9 alle ore 11.59 e a quelle in partenza dalle 15 fino alla fine del servizio.

Saranno garanti in modo completo invece i seguenti servizi. In merito a quello extraurbano riguarda le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle ore 08.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato e quelle in partenza dai capolinea dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Per quanto riguarda il servizio urbano, sono garantite le corse in partenza dai capolinea da inizio servizio fino alle ore 9 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato e quelle in partenza dai capolinea dalle ore 12 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato.

Da Atv ricordano che sono «sempre e comunque garantiti nella loro completezza» il servizio di navetta tra la stazione di Porta Nuova e l'aeroporto Catullo, i servizi conto terzi e il servizo di traporto da e per il Santuario di Madonna della Corona.

Potrebbe non essere del tutto garantita anche l'operatività delle biglietterie durante l'arco della giornata.