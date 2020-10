Schiacciato da un macchinario: 53enne ricoverato in gravi condizioni

Un uomo è stato ricoverato in condizioni critiche all'alba di giovedì, in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda di Ronco all'Adige che lavora e produce laterizi.

Stando alle prime informazioni, poco dopo le 6.30 un 53enne originario della zona, C.G., è rimasto schiacciato da un macchinario su binario mentre si trovava nella ditta di via Fontanelle: stando ad una prima ricostruzione, il dipendente sarebbe rimasto incastrato sotto il macchinario sul quale stava lavorando, verosimilmente dopo aver perso l'equilibrio su un nastro trasportatore. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con un'automedica e un'ambulanza, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno condotto all'ospedale di San Bonifacio in gravi condizioni: ricoverato in prognosi riservata, non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici Spisal per gli accertamenti del caso.

