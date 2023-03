Trauma da schiacciamento in fabbrica: operaio muore sul posto di lavoro

Ancora un dramma sul posto di lavoro, questa volta a Villafranca di Verona, dove una persona ha perso la vita.

Stando alle prime informazioni giunte, l'episodio ha avuto luogo in una fabbrica situata nella zona industriale, in via Primo Maggio, intorno alle ore 14, dove un lavoratore avrebbe subito un trauma da schiacciamento. Scattato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero, per fornire le prime cure al ferito, ma ogni tentativo di salvargli la vita sarebbe risultato vano ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'episodio anche i carabinieri.