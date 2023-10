Scoperta l'identità dei resti trovati lungo il canale Giuliari: si indaga sulle cause della morte

Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'identità della persona di cui giovedì sono stati trovati i resti in prossimità del canale Giuliari, a Verona.

Come viene spiegato su L'Arena, si tratterebbe di un 34enne nato in città, il cui nome non figurerebbe nella lista delle persone scomparse.

A ritrovare lo scheletro nel pomeriggio del 12 ottobre, erano stati alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione, che hanno immediatamente avvisato vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno fornito supporto per recuperare quanto rimaneva del cadavere, mentre i militari hanno dato il via alle indagini: i documenti che il 34enne aveva con sé e la sua utenza telefonica, sarebbero stati decisivi per dargli un nome.

Sule cause del decesso lavora la procura con l'aiuto del medico legale, cui il pm Ottaviano ha affidato l'autopsia: i primi accertamenti escluderebbero la morte violenta e la presenza di un cappio vicino al corpo lascerebbe supporre che possa essersi trattato di un gesto estremo, ma sarà l'esame autoptico a fornire maggiori informazioni, relativamente anche a quando sarebbe avvenuto il decesso.