Borgo Roma, operai al lavoro in un'area verde lungo il canale Giuliari scoprono uno scheletro

Macabro ritrovamento quello effettuato nel pomeriggio di giovedì nel quartiere di Borgo Roma, a Verona. Alcuni operai impegnati nella manutenzione di un tratto di area verde che costeggia canale Giuliari, nella zona di via delle Menegone, hanno infatti rinvenuto lo scheletro di una persona.

I resti, venuti alla luce a poca distanza dal Policlinico Rossi, avrebbe avuto ancora addosso degli abiti: avvisate dunque le autorità, sul posto si sono diretti carabinieri e vigili del fuoco.

I pompieri hanno fornito supporto nel recupero del cadavere, che è stato affidato all’Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti del caso tra cui l'esame del Dna, per cercare di dare un'identità alla persona, analizzando anche le denunce degli scomparsi.

I primi accertamenti tenderebbero ad escludere la morte violenta, vista l'assenza di fratture ossee o ferite, mentre un cappio sarebbe stato rinvenuto vicino allo scheletro, facendo ipotizzare che possa trattarsi di un gesto estremo: le indagini sono comunque in corso.