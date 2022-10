Scende dall'autobus e rapina un coetaneo della collanina: fermato 17enne

Un giovane veronese è finito nei guai per un altro episodo di delinquenza giovanile che è stato registrato questa volta nel Mantovano. Il 17enne infatti giovedì è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel d'Ario, come riporta la Gazzetta di Mantova, in quanto ritenuto responsabile di una rapina commessa ai danni di un coetaneo.

L'episodio avrebbe avuto luogo in strada. Una volta sceso da un autobus di linea insieme alla vittima, approfittando di un attimo di distrazione, il giovane lo avrebbe spintonato e gli avrebbe strappato via dal collo la catenina, per poi fuggire a piedi.

Partita subito la chiamata al 112, ha permesso il tempestivo intervento dei carabinieri che, grazie al racconto della vittima, hanno rintracciato in pochissimo tempo i presunto rapinatore, che si sarebbe nascosto dietro una siepe sperando di farla franca.

In attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria minorile di Brescia, il 17enne è stato condotto e affidato alla comunità per minori di Roncadelle.