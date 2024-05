Avanza il cantiere Tav a Peschiera del Garda: completato lo scavo della galleria naturale colle Baccotto

Alle ore 10.30 di oggi, nel cantiere di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, è stato abbattuto con successo il diaframma della galleria Colle Baccotto e sono state ultimate così le attività di scavo di una delle gallerie naturali della nuova tratta ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est – Verona. «La realizzazione del tratto AV/AC Brescia Est – Verona - spiega una nota di Rfi e Cepav due - rientra fra le opere finanziate dal Pnrr e rappresenta uno dei tasselli del core corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della penisola iberica con l’Europa orientale, passando per il sud della Francia, Italia settentrionale, Slovenia e Croazia».

Proseguono così i lavori del Consorzio Cepav due, costituito da Saipem, Impresa Pizzarotti e Gruppo ICM, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana con l’alta sorveglianza e la direzione lavori a cura di Italferr, società entrambe appartenenti al Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. In base a quanto è stato riferito, con l’abbattimento del diaframma, viene completato lo scavo della galleria naturale Colle Baccotto della lunghezza di circa 240 metri. La galleria, composta da una canna singola a doppio binario, è stata realizzata con uno scavo in sotterraneo con metodo tradizionale procedendo dall’imbocco lato Verona in direzione Brescia.

«Le lavorazioni, - spiegano da Rfi e Cepav due - iniziate nel 2022, hanno preservato e salvaguardato i tratti dell’area sovrastante in cui si trovano la Villa De Peverelli Della Cella, ex forte Baccotto, e il relativo parco, beni di particolare interesse artistico e storico che rientrano tra le ville venete sottoposte a tutela ambientale. Gli interventi di completamento proseguiranno nei prossimi mesi con la realizzazione del rivestimento definitivo della galleria naturale, delle gallerie artificiali lato est e ovest e si concluderanno con la posa dell’armamento ferroviario e l’installazione tecnologica».