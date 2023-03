Scarcerato per il tentato omicidio di una prostituta, viene poi arrestato per rapina

Insieme ad un complice, un 18enne libico, il 28 gennaio era stato arrestato nella zona della stazione ferroviaria a Verona, raggiunta dopo aver verosimilmente cercato di nascondersi in Lombardia, per il tentato omicidio di una prostituta commesso la notte del 23 gennaio. Il cittadino tunisino di 23 anni era stato poi scarcercato per insufficienza di prove, ma la polizia penitenziaria di Torino, nella giornata di giovedì, lo ha nuovamente tratto in arresto.

Come spiegano i colleghi di TorinoToday, l'accusa questa volta, arrivata al termine di un'articolata indagine coordinata dai pm Paolo Scafi e Giulia Rizzo della procura cittadina e condotta dagli agenti della squadra mobile del capoluogo piemontese, è un'altra: quella di avere sequestrato chiudendola in una stanza, e rapinato di 300 euro e di due telefoni cellulari una donna in un centro massaggi di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola). Un fatto che si sarebbe verificato precedentemente al tentato omicidio, ovvero la sera del 16 gennaio.

In fase di denuncia, la vittima avrebbe raccontato di essere stata contattata su Whatsapp e di avere fatto un massaggio al ragazzo, ma, una volta concluso, quest'ultimo l'avrebbe scaraventata a terra e presa a pugni, prima di portarle via i suoi averi. Dopo che l'aggressore è fuggito, la donna è uscita dal centro massaggi per chiedere aiuto ai passanti, dopodiché è stata condotta in ospedale e medicata.

Nel corso delle indagini per i tentati omicidi di due prostitute a Torino è emerso che il gruppo di tre persone di cui faceva parte il tunisino, quella sera aveva soggiornato proprio in un albergo di Domodossola. Ulteriori indagini avrebbero inoltre permesso di indicare il ragazzo come autore della violenta rapina.