«Omessa trascrizione di atti» al tribunale del riesame, scarcerato Gianmoena

Restano ancora bloccati gli oltre 270mila euro di beni che erano stati posti sotto sequestro, ma Mauro Gianmoena è tornato in libertà. Il tribunale del riesame di Verona ha infatti accolto il ricorso presentato dai legati del 46enne indagato per autoriciclaggio e per 30 truffe e arrestato il 12 aprile scorso.

Il caso di Mauro Gianmoena era stato reso noto anche a livello nazionale da un servizio del programma di Canale 5 Striscia la Notizia.

All'indagato sono contestate 30 truffe realizzate, secondo la tesi accusatoria, attraverso la compravendita di auto usate. In sostanza Gianmoena avrebbe messo in vendita delle auto a prezzi vantaggiosi, avrebbe ricevuto i soldi dagli acquirenti senza però consegnare le auto vendute nei termini dell'accordo.

Gli avvocati difensori hanno però contestato le accuse, ribadendo che nei contratti sottoscritti dai compratori veniva specificato che le auto non erano ancora di proprietà di Gianmoena ma erano in fase di riscatto. Non ci sarebbero dunque gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio, l'unico tra i reati contestati al 46enne che prevede la custodia cautelare in carcere.

In più, il collegio dei giudici del riesame hanno anche osservato «l'omessa trascrizione di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare». Nell'ordinanza, infatti, si legge che al tribunale del riesame è stata trasmessa la comunicazione di notizia di reato dei carabinieri «relativa ad una sola delle 30 truffe contestate al Gianmoena. Nessun ulteriore atto di indagine é stato inviato; in particolare, al di là degli atti relativi alle ulteriori 29 truffe, non sono stati neanche trasmessi gli accertamenti compiuti sui conti correnti intestati alle società del prevenuto, reputati dal gip determinanti al fine di ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in capo al prevenuto quanto al delitto di autoriciclaggio».