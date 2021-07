Cercano di scappare su un'auto rubata e sbattono contro la Polizia: tre minorenni denunciati

Una pattuglia della Squadra Mobile ha intercettato una Nissan Micra con a bordo tre giovani sospetti vicino al centro commerciale Verona Est. Dovranno rispondere di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, a cui si aggiungono i reati di danneggiamento e guida senza patente per il solo conducente

Una Nissan Micra con a bordo tre giovani che hanno destato alcuni sospetti, è stata intecettata nel pomeriggio di lunedì 19 luglio dagli uomini della Squadra Mobile scaligera nei pressi del centro commerciale Verona Est, durante un servizio di contrasto al crimine.

Gli agenti dunque hanno deciso di compiere alcune verifiche sulla vettura e i suoi occupanti, ma quando è stato intimato l'alt, il conducente avrebbe tentato una manovra elusiva ingranando la retromarcia e andando quindi ad impattare contro l'auto di servizio. Gli agenti allora sono scesi immediatamente dal veicolo qualificandosi con i giovani, i quali tuttavia, incuranti dell'invito, avrebbero tentato una breve fuga a piedi verso lo svincolo della tangenziale, finendo però con l'essere bloccati dopo poche decine di metri.

Dai primi accertamenti la vettura in questione risultava compendio di furto denunciato il 18 luglio in provincia di Verona: attraverso la successiva perquisizione eseguita sul veicolo, le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto due targhe (anteriore e posteriore), non risultate essere oggetto di ricerca ma intestate ad una cittadina nigeriana residente a Rovigo, alla quale sono state poi restituite.

I tre giovani risultavano essere tutti di minore età: classe 2004 e 2005, incensurati, uno residente a Verona e due in provincia, che sono stati quindi deferiti al Tribunale per i Minorenni di Venezia, per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente perché mai conseguita (questi ultimi due a carico del solo conducente).

I tre giovani, al termine degli atti di rito, sono stati affidati ai rispettivi genitori ed il veicolo restituito al legittimo proprietario.