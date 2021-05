Scappa in scooter dalla Polizia locale per il centro di Verona: quasi 2 mila euro di multa

Alla guida di uno scooter avrebbe provato a fuggire da una pattuglia della Polizia locale di Verona, dando vita ad un inseguimento in centro, tra via Marconi, via Roma, corso Cavour e via Manin. Il protagonista dell'episodio avvenuto è un 60enne, che secondo le forze dell'ordine, all’alt intimato in corso Porta Nuova dagli agenti del Reparto motorizzato, invece di fermarsi si sarebbe dato alla fuga lungo alcune vie centralissime della città, venendo infine fermato in via Manin.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e al controllo è emerso che lo scooter non era né assicurato e neppure revisionato, ma soprattutto che il conducente stava guidando senza carta di circolazione al seguito e senza patente, sospesa dal 2016.

A suo carico un mix di violazioni, in totale una decina che, oltre alla documentazione mancante, comprendono anche la guida spericolata effettuata durante la fuga, con un semaforo attraversato con il rosso, due sensi unici imboccati contromano e circolazione pericolosa in mezzo alla strada. Il tutto per un totale di 1.916 euro di multa.

«Quando si parla di sicurezza non si deve mai dimenticare che la prima garanzia che dobbiamo dare ai nostri concittadini è quella di avere strade sicure - dice l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Ecco perché vale la pena di far conoscere interventi come questi portati a termine dai nostri agenti. Portarli all’attenzione delle cittadinanza è indispensabile per ricordare che il rispetto del Codice della strada è un dovere primario di ogni persona, per garantire l'incolumità di tutti gli utenti, soprattutto delle categorie più fragili. Per questo motivo, con chi trasgredisce la Polizia locale è intransigente. Ne va della sicurezza di tutti».