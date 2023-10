Prova a scappare in scooter dopo il furto al supermercato, ma cade e finisce in manette

Il suo tentativo di tornare a casa con una spesa "a costo zero" non è sfuggito al personale di sorveglianza e la successiva reazione dell'uomo ha aggravato la sua posizione. Nel corso del fine settimana sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Verona a trarre in arresto il pregiudicato 47enne di origini siciliane, con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di sabato infatti, mentre svolgevano uno dei consueti servizi sul territorio, i militari sono stati allertati da alcuni dipendenti dell’Esselunga di Corso Milano che chiedevano aiuto dopo aver sorpreso un individuo nel momento in cui si impossessava di generi alimentari di vario tipo. Gli addetti a quel punto gli avrebbero intimato di rimettere il maltolto al suo posto, ma l'uomo avrebbe furbescamente riposto solo una parte dei beni, per poi avviarsi alle casse tentando di allontanarsi senza pagare, venendo però nuovamente fermato. Smascherato, avrebbe iniziato ad assumere un atteggiamento più irruente, fino ad arrivare ad aggredire fisicamente gli stessi addetti e il direttore dell'esercizio, per cercare di allontanarsi poi con uno scooter.

I carabinieri però sarebbero arrivati sul posto proprio nel momento della fuga e si sono lanciati all'inseguimento del 47enne, il quale avrebbe cercato di allontanarsi anche azzardando alcune manovre spericolate, finendo però a terra con lo scooter e venendo così definitivamente bloccato.

Condotto in caserma, il pregiudicato sarebbe stato riconosciuto dagli uomini dell'Arma come un noto soggetto dedito alla commissione di reati di vario genere, alcuni dei quali messi a segno proprio nell’ultimo periodo.

Informata l'autorità giudiziaria, è stato dichiarato in arresto e lunedì mattina il provvedimento è stato convalidato: disposta nei suoi confronti la misura cautelare dei domiliciari.