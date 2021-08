Scappa dal ristorante senza pagare dopo la cena di sushi: fermato da un agente fuori servizio

È accaduto a Peschiera. L'uomo, un pluripregiudicato, è stato bloccato da un poliziotto della Stradale di Bardolino che casualmente passava dalla zona: il titolare del locale ha poi deciso di offrire il pasto al fermato e di non sporgere denuncia, una volta compresa la situazione in cui versava

Via Venezia

Cena a base di sushi al ristorante di viale Venezia a Peschiera e poi fuga senza pagare dalla cassa, ma un poliziotto libero dal servizio gli ha "rovinato" la serata. È quanto accaduto mercoledì 18 agosto nel centro situato sulle sponde del lago di Garda, con protagonista R.D., russo classe 1986 pluripregiudicato con residenza a Bosco Chiesanuova ma, di fatto, senza fissa dimora e nullafacente.

Terminato il pasto dunque, l'uomo sarebbe uscito dal locale e avebbe iniziato a correre, senza che i camerieri del ristorante riuscissero a fermarlo, nonostante i loro tentativi. In quel momento però, un agente della polizia stradale del Distaccamento di Bardolino, con sede a Peschiera, libero dal servizio, stava passeggiando proprio in quella zona: avvisati colleghi in servizio al casello autostradale, il poliziotto si è poi lanciato al suo inseguimento e lo ha fermato poco dopo, nella zona della Fraglia a Vela.

Riportato al ristorante per risolvere la questione, R.D. si sarebbe offerto di lavare i piatti per ripagare la cena, ma il titolare ha preferito offrirgliela e lasciarlo andare senza sporgere denuncia, una volta venuto a conoscenza della situazione di difficoltà in cui attualmente versa l'uomo.