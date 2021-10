Giovane scappa dal PalaFerroli prima della vaccino, annullato il suo certificato

Domenica scorsa, 17 ottobre, un ragazzo si è presentato all'appuntamento con la prima dose di vaccino anti-Covid a San Bonifacio, nel centro vaccinale allestito al PalaFerroli. Il giovane, come riportato da TgVerona, aveva fornito i propri dati e aveva ricevuto il certificato di avvenuta vaccinazione prima di sottoporsi alla somministrazione. Con il certificato in mano, il ragazzo si è allontanato dal PalaFerroli, passando dalla finestra di un bagno, sperando di risultare comunque in regola con la vaccinazione e di avere quindi diritto al Green Pass.

L'Ulss 9 Scaligera ha invece comunicato che la mancata vaccinazione del giovane è stata immediatamente registrata e quindi il certificato da lui ottenuto è stato annullato. L'accertamento dei fatti è stato eseguito dai carabinieri, i quali hanno raggiunto il ragazzo nella sua abitazione. Ai militari, avrebbe inizialmente nascosto di essere scappato, ma infine ha ammesso tutto.