Scappa all'alt con l'auto e rischia di investire un finanziere: 35enne nei guai

Un uomo residente nel Veronese è finito nei guai nei giorni scorsi, in provincia di Vicenza, dove erano in corso i controlli del Comando provinciale della guardia di finanza berica.

Una pattuglia della Tenenza di Noventa Vicentina stava infatti svolgendo un posto di controllo notturno nel centro di Lonigo, nei pressi del duomo, quando uno dei militari ha intimato l'alt al conducente di una Volkswagen. Alla vista della pattuglia, l'uomo avrebbe inizialmente rallentato la corsa del veicolo, per poi accelerare improvvisamente fuggendo senza fermarsi e rischiando di investire il finanziere, il quale sarebbe stato costretto a spostarsi in tutta fretta all'indietro per evitarlo.

Le fiamme gialle si sono messe immediatamente all'inseguimento dell'auto, la quale è riuscita comunque a far perdere le proprie tracce nella notte, ma non ha potuto impedire che le forze dell'ordine prendessero nota della targa.

Hanno preso il via così le indagini che avrebbero permesso di risalire all'identità del trasgressore, un 35enne residente in provincia di Verona con alle spalle sospensioni della patente di guida, sia per eccesso di velocità, che per guida in stato d’ebbrezza. Nei suoi confronti dunque sono stati compilati i relativi verbali di contestazione per le varie infrazioni al Codice della Strada, inoltre è stata informata l'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, «visto che la imprudente manovra del conducente ha rischiato di compromettere l’incolumità del militare», come spiegano le Fiamme gialle.

Nei confronti del 35enne arriveranno sanzioni amministrative amministrative che possono arrivare a 517 euro ed inoltre dovrà giustificare il proprio comportamento davanti al giudice.