Scambiano i tifosi della Clivense per quelli del Venezia, disordini in autogrill: Daspo per 6 ultras del Padova

Avrebbero scambiato i sostenitori della Clivense per quelli del Venezia e gli animi si sarebbero scaldati, portando a disordini che sarebbero stati puniti con il Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive.

Sono i colleghi di PadovaOggi a raccontare le conseguenze per sei ultras della squadra di calcio patavina, che domenica 3 marzo si erano recati in trasferta in Brianza per la sfida con il Renate, che ha visto i biancoscudati imporsi di misura.

Stando alle ricostruzioni, sulla via del ritorno il gruppo di tifosi avrebbe saltato l'autogrill concordato con la scorta della questura, fermandosi invece in un'altra area di servizio lungo l'autostrada A4, in provincia di Brescia. Lì erano presenti i tifosi della Clivense, che a loro volta stavano rientrando dalla partita disputata fuori casa con il Legnano: i supporters biancoscudati però, sapevano che a quell'ora potevano essere presenti anche i tifosi del Venezia che rientravano da Como.

Da questa coincidenza sarebbe nato questo fraintendimento, dal quale sarebbero nati alcuni disordini con lo scopo di arrivare a "contatto" con i rivali. Episodio che, tra il 5 e il 6 marzo, sarebbe stato punito con il Daspo emesso dalla questura lombarda nei confronti di 6 ultras del Padova: provvedimento che per 4 di loro dovrebbe durare 10 anni, mentre per gli altri 2 la durata dovrebbe essere di 4.