Una scalatrice cade e un'escursionista scivola, doppio soccorso in Lessinia

Due interventi in rapida successione hanno impegnato i soccorritori veronesi sulle alture della Lessinia nel primo pomeriggio di oggi, 23 luglio.

Intorno alle 13.30, il Suem 118 è stato allertato per una scalatrice che si era fatta male nella palestra di roccia di Alcenago-Stallavena, a Grezzana. La 32enne di Verona era caduta, sbattendo sulla parete e riportando un sospetto trauma al ginocchio.

Calata alla base dai compagni, la donna è stata raggiunta da una squadra del soccorso alpino che le ha immobilizzato la gamba. Caricata in barella, l'infortunata è stata trasportata fino all'ambulanza che l'ha poi trasportata in ospedale.

A seguire, il soccorso alpino di Verona è stato dirottato verso il Vajo delle Ortighe, a Bosco Chiesanuova, dove un'escursionista era scivolata per alcuni metri. La donna aveva messo male un piede, procurandosi un possibile trauma alla caviglia. Sul posto era sopraggiunto il gestore del Rifugio Podesteria, che aveva potuto dare indicazioni della posizione e dell'eventuale presenza di ostacoli per l'avvicinamento dell'eliambulanza.

Non essendoci problemi, l'escursionista 64enne di Villa Bartolomea è stata recuperata dall'elicottero di Verona Emergenza e portata all'ospedale di Negrar.