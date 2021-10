Colpito e ferito da un sasso mentre scala una parete di roccia: giovane free-climber portato in ospedale

Attorno alle ore 13 di oggi, sabato 23 ottobre, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un incidente accaduto a un free-climber, al quarto tiro della "Via Evitando il frio" a Castel Presina sul Monte Cimo. Il giovane, N.B. trevigiano di 28 anni, secondo quanto riportato dal Soccorso alpino, si sarebbe trovato «fermo in sosta» e stava recuperando un compagno, ma sarebbe stato colpito a un piede da un sasso caduto dall'alto, riportando così una sospetta frattura.

Sul posto è volato l'elicottero di Verona emergenza, che ha calato con un verricello di 20 metri il tecnico di elisoccorso. L'infortunato è stato issato a bordo, dove il medico ha iniziato subito ad occuparsi di lui, mentre in una seconda rotazione è stato poi recuperato anche il secondo scalatore. Il ferito, trasportato al rendez vous, è quindi stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Negrar. Anche l'amico è stato preso in carico da un squadra del Soccorso alpino che lo ha riaccompagnato alla macchina.