Dpcm in scadenza, colori e divieti: quando il Veneto può sperare di uscire dalla zona rossa

L'ultimo monitoraggio settimanale da parte della Cabina di regia, avvenuto venerdì 19 marzo, è naturalmente passato un po' sottotraccia per quanto riguarda la nostra Regione. Il Veneto, infatti, essendo entrato in zona rossa soltanto lo scorso 15 marzo non avrebbe potuto ambire ad un cambio di "colore", essendo che la regola prevede un minimo di due settimane di permanenza in una fascia di rischio prima di poterla eventualmente mutare. Dunque, anche se i dati presentati venerdì fossero stati particolarmente buoni il Veneto sarebbe ugualmente rimasto rosso. Tuttavia, i dati non erano particolarmente buoni. Anzi, di fatto il Veneto ha confermato un profilo compatibile con la zona rossa: l'indice Rt della nostra Regione si è rivelato essere pari a 1,25, mentre l'incidenza settimanale di positività ogni 100 mila abitanti si è attestata sui 264 casi nel periodo tra il 12 ed il 18 marzo, infine la valutazione complessiva di rischio attribuita alla nostra Regione è stata di livello "alto" con «molteplici allerte di resilienza». Questi tre fattori messi insieme, come anticipato, sono sufficienti per "garantire" al Veneto la zona rossa.

Le cose potrebbero però cambiare, ed è quell che ovviamente tutti quanti si augurano. Ma quando e come è possibile sperare nel concreto in un cambio di fascia del Veneto? Le cose non sono semplicissime, vediamo di capire perché. Il prossimo monitoraggio settimanale è previsto come sempre questo venerdì, vale a dire il 26 marzo. In questa occasione, da un punto di vista tecnico, il Veneto potrebbe ambire ad un cambio di fascia, qualora ovviamente i dati lo consentissero. Un'eventuale ordinanza del ministro della Salute entrerebbe in vigore, come stabilito dal Dpcm 2 marzo 2021, a partire dal primo giorno non festivo dopo la sua pubblicazione, dunque da lunedì 29 marzo. Il Veneto potrebbe ritrovarsi zona gialla dalla prossima settimana? No, tale ipotesi è comunque da escludere. Al massimo il Veneto, come ogni altra Regione d'Italia, potrebbe sperare in un passaggio in zona arancione. Questo poiché l'Art.1 comma 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede che «dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021» in tutte le Regioni italiane e Province autonome che dovessero essere collocate, secondo i soliti parametri, nell'area gialla, vedranno comunque applicarsi le misure restrittive previste per la zona arancione.

Insomma, fino al 2 aprile e poi nella singola giornata del 6 aprile, anche chi avesse dei dati epidemiologici da zona gialla, dovrebbe comunque rispettare le norme della zona arancione. E nei giorni 3, 4 e 5 aprile, cosa succede? Come noto questo è il weekend di Pasqua, dove lo stesso decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (Art. 1 comma 5) dispone che «sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca» si applichino le misure previste per la zona rossa. Con una differenza importante, tuttavia, vale a dire che proprio solo nei giorni di sabato 3, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 aprile (Pasquetta), anche se tutta Italia si ritroverà colorata di "rosso", sarà comunque consentito «in ambito regionale» lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, spostandosi tra le 5 e le 22, in al massimo due persone (senza conteggiare figli minori di 14 anni o soggetti disabili conviventi). Si tratta della cosiddetta "visita a casa" che, come noto, in zona rossa di per sé non sarebbe concessa (e in quella arancione lo è ma solo dentro il proprio Comune), mentre proprio in occasione delle festività pasquali il governo ha deciso di concedere, evidentemente per consentire gli scambi di auguri tra familiari o amici nelle case durante le festività pasquali.

L'Italia divisa dai colori - 22 marzo 2021

Dunque, provando ora a ricapitolare le cose: il Veneto che tipo di variazione cromatica potrebbe avere nei prossimi giorni e, aggiungiamo un altro carico da novanta, cosa accade dopo il 6 aprile 2021? Procediamo con ordine: un eventuale cambio di colore per la nostra Regione potrebbe avvenire, se i dati lo consentiranno, a partire da lunedì 29 marzo. Ma solo con ipotetico passaggio da zona rossa a zona arancione, mentre è impossibile un passaggio in quella gialla dal punto di vista delle norme. Qualora il Veneto diventasse zona arancione lo resterebbe dal 29 marzo fino al 2 aprile, cioè da lunedì a venerdì, poiché sabato inizierebbbe il weekend pasquale e ci si ritroverebbe in zona rossa (con però la concessione della visita a casa giornaliera). L'altra data molto importante è quella del 6 aprile, poiché proprio il martedì dopo pasquetta tutte le Regioni ritroveranno il loro "colore" originario, vale a dire quello definito dal monitoraggio pre-pasquale, quello cioè che si svolgerà venerdì 2 aprile.

Il 6 aprile 2021 è un giorno fondamentale anche per un altro motivo, vale a dire il fatto che costituisce la naturale data di scadenza del Dpcm a firma Mario Draghi. Che succede in Italia dopo il 6 aprile? Ci sarà un nuovo Dpcm o si cambierà strumento normativo? È stato detto prima della firma del decreto del 2 marzo che non vi era il tempo per evitare l'uso del Dpcm, oggi sembrerebbe al contrario ancora esserci per arrivare all'approvazione di un decreto-legge, ad esempio. Ad ogni modo, tutto lascia pensare che non siano in vista rivoluzioni sotto il profilo dell'impostazione generale, cioè dovrebbe essere confermata la suddivisione dell'Italia in fasce a colori.

Per quanto riguarda le disposizioni previste per le singole aree di rischio, invece, si brancola al momento ancora nel buio. La data del 27 marzo per la riapertura di teatri e cinema è destinata a rivelarsi come un clamoroso boomerang politico-mediatico, essendo che poco dopo gli annunci in pompa magna è stato imposto per decreto non vi siano zone gialle fino al 6 aprile. C'è da sperare che dai lavoratori dello spetaccolo, passando per i ristoratori, i lavoratori nelle piscine, palestre, gli studenti ed insegnanti, insomma tutti gli italiani, possano quanto prima possibile avere informazioni precise ed attendibili, non annunci senza fondamento, circa quel che succederà dopo Pasqua. Ad oggi nulla si sa, ma la speranza è che non si arrivi a tre giorni dalla scadenza per indicare quale sarà la via, perché non basta dichiarare di voler comunicare per tempo le disposizioni normative contro Covid, bisognerebbe anche nei fatti darne contezza con largo anticipo.