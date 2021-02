Ztl, divieto uso panchine e stazionamento nelle piazze: Sboarina firma l'ordinanza

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha firmato nella giornnata di ieri, lunedì 15 febbraio, la proroga di alcune ordinanze volte a contenere la diffusione dei contagi e agevolare i cittadini nel particolare contesto storico legato all'emergenza sanitaria.

Stazionamento nelle piazze

È stata anzitutto prorogata fino al 22 febbraio l’ordinanza di divieto di stazionamento nelle principali piazze della città, nelle panchine e nelle aree più sensibili come la Gran Guardia e l'Arsenale, ciò per evitare situazioni di mancato rispetto del distanziamento sociale nelle aree cittadine più a rischio. Nello specifico si tratta delle seguenti disposizioni:

Divieto di accesso pedoni: tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 6, non è possibile accedere ai giardini di Riva San Lorenzo e al parco giochi di via Cesare Abba; chiusura h24, invece, per piazza Castelvecchio, su cui possono transitare/sostare solo i pedoni diretti ai numeri civici della medesima piazza o chi è in attesa alla fermata dell’autobus.

Divieto di stazionamento con possibilità di transito ma non di assembramento: tutti i giorni h24 sulle scalinate della Gran Guardia e di palazzo Barbieri (presenti in piazza Bra e nelle laterali piazzetta Municipio e via degli Alpini); in piazza Pasque Veronesi; nelle alzaie fiume Adige; nell’area parcheggio via Bassetti a Porta Vescovo. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6 in zona Arsenale i giardini Sandro Pertini, piazza Sacco e Vanzetti e l’area della vasca; piazza San Nicolò ed area antistante la chiesa, ad eccezione di chi vi si reca; giardini via Volturno. Tutti i giorni dalle ore 18 alle 6 in piazza del Popolo.

Divieto di utilizzo delle panchine: dal lunedì al sabato h24 in piazza Libero Vinco. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6, in piazza Cittadella. Tutti i giorni dalle 18 alle 6, in piazza Pradaval.

La violazione alle disposizioni dell’ordinanza comporta una multa da 400 a 1.000 euro.

Transito in piazzetta Pescheria

Fino al 22 febbraio compreso è stata prorogata anche l'ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in via Pescheria Vecchia e il parcheggio in piazzetta Pescheria durante tutta la giornata, solo per chi ha il permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”. Ciò per incrementare la possibilità di sosta dei residenti del centro storico che, a fronte dell'apertura della Ztl, possono trovare più difficoltà a parcheggiare vicino a casa. In piazzetta Pescheria, quindi, i residenti potranno lasciare l'auto non più solamente dalle 19 alle 9 di mattina, ma 24 ore su 24. Per tutto l’arco della giornata il dissuasore sarà abbassato. I controlli saranno costanti per garantire che solo chi ne ha diritto parcheggi sull’area. Chi non è residente se lascia l’auto in sosta rischia la multa.

Ztl aperta dalle 10 alle 22 durante la settimana

Prorogata per un'altra settimana, sempre fino a lunedì 22 febbraio compreso, l’ordinanza del sindaco relativa agli orari di apertura della Zona a Traffico Limitato. Per i giorni feriali viene mantenuta l’apertura straordinaria dalle 10 alle 22, che allarga l’orario di ingresso alla Ztl per consentire ai cittadini di poter recarsi ai negozi e ai bar e ristoranti del centro. E, quindi, agevolare sia i veronesi che le attività commerciali nel particolare contesto storico dell’emergenza sanitaria che prevede l'asporto.

Nelle giornate di sabato e domenica, la Ztl resta invece aperta dalle 10 alle 15, con le telecamere per l'accesso al centro storico attive nel pomeriggio per evitare assembramenti. Tuttavia, rispetto al tradizionale orario della Ztl, che al sabato e festivi è aperto fino alle 13.30, il provvedimento allunga la finestra fino alle 15 per consentire ai veronesi di recarsi a pranzo nei locali del centro e agevolare nel contempo ristoratori e attività commerciali.