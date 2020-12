Il sindaco di Verona Federico Sboarina in diretta per la conferenza di fine 2020

Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 dicembre, il sindaco di Verona Federico Sboarina, affiancato dagli assessori della sua giunta comunale, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del bilancio di fine anno 2020. Il primo cittadino scaligero ha ricordato anzitutto come l'anno appena trascorso sia stato sicuramente il «più disgraziato dal secondo dopoguerra», ma ha sottolineato come nonostante tutto siano ugualmente stati raggiunti alcuni importanti obiettivi: «Ieri è stata sottoscritta davanti al notaio la fusione definitiva tra Agsm e Aim, - ha ricordato Sboarina - quindi con il primo dell'anno avremo questa nuova azienda che mette insieme le due principali delle città di Verona e Vicenza. Si tratta di un fatto storico la cui importanza è ovviamente proiettata nel futuro, ma lo è anche perché negli ultimi vent'anni tutti avevano provato a fare questa fusione e nessuno ci era riuscito».

Sboarina ha quindi evidenziato come sempre ieri sia stato firmato il «protocollo d'intesa per il "Central Park", per cui possiamo dire come la grande priorità della nostra amministrazione, vale a dire la riqualificazione della nostra città, sia diventata ormai una certezza. Nei prossimi 12 mesi vedremo l'avanzamento dei lavori in tempi ancor più di quel che potevamo immaginare. Il 2020 è stato poi l'anno della "Variante 29" e già ieri sera sono arrivate 89 proposte di riqualificazione di spazi abbandonati e degradati della nostra città».

Il sindaco ha poi evidenziato l'importanza del project "Agsm Light", grazie al quale saranno predisposti circa «35 mila punti luce a led in ogni parte della città, con il rifacimento dell'illuminazione anche delle principali porte di Verona, quindi Porta Palio, Porta Vescovo, Porta Nuova e Porta San Zeno, nonché l'illuminazione dell'Arena ed il rifacimento dell'illuminazione di corso Porta Nuova».