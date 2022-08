Sbatte sul fondale dopo il tuffo nel lago dal pontile: 17enne portato d'urgenza in ospedale

Un giovane è rimasto gravamente ferito nel pomeriggio di sabato, in seguito ad un tuffo sul lago di Garda.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 in località Canossa, tra Punta San Vigilio e il Corno. Come riferisce TgVerona, il 17enne di origine egiziana si sarebbe buttato da un pontile, verosimilmente non accorgendosi del basso livello del lago causato dagli ultimi mesi di siccità, sbattendo la testa.

Lanciata l'allerta, sul posto è arrivato il personale medico che, dopo avegli fornito le prime cure, lo ha portato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento in elicottero per un grave trauma cranico.