Sanzioni per oltre 22 mila euro per le strutture ricettive "fantasma" di piazza Erbe

Sono terminati gli accertamenti della polizia locale sulle 9 locazioni turistiche ubicate nella zona di piazza Erbe, che non avevano mai versato l'imposta di soggiorno al comune di Verona. Le strutture erano state scoperte grazie alle banche dati comunali, alle analisi informatiche e alla collaborazione con il settore Tributi. Da lì era scaturito il sopralluogo da parte degli agenti, che avrebbe permesso loro di accertare la presenza di un vero e proprio punto di ricevimento, con un dipendente della stessa società che poi prestava assistenza ai turisti in arrivo, dislocandoli tra le varie unità abitative superlusso.

Le violazioni riscontrate dal personale del Comando di via del Pontiere riguardano l'omessa esposizione del segno distintivo, l'omessa pubblicità del codice e l'omessa informativa dell'imposta di soggiorno, per un ammontare complessivo di 22.983 euro di sanzioni. Inoltre gli agenti hanno avrebbero anche appurato che i locatori hanno comunicato l'ingresso di ben 6.287 autovetture dei clienti nella zona a traffico limitato di Verona, negli ultimi sei anni.

È pronta infine una task-force per le verifiche sulle strutture alberghiere ed extralberghiere per i prossimi giorni di Vinitaly per il rispetto della normativa regionale e nazionale, a tutela di clienti e visitatori.