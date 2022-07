Mancato rispetto dei requisiti ambientali: sanzioni per circa 6 milioni alla società

Il personale ADM ha contestato il mancato rispetto dei requisiti ambientali ad una nota società del Veronese, la quale risulta titolare di un deposito commerciale che in qualità di destinatario registrato immette carburanti sul mercato.

I funzionari dell’ufficio delle Dogane di Verona e della Direzione Territoriale del Veneto e Friuli Venezia-Giulia, nell’ambito di un ordinario controllo fiscale su mantenimento dei requisiti di sostenibilità tecnico-economica dell’esercizio del deposito commerciale, hanno accertato il mancato rispetto degli obblighi di immissione in consumo di una quota minima di biocombustibili previsti dall’art. 2 quater del Decreto Legge n. 2 del 10/01/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 81 del 11/03/2006, e dal D.M. MISE del 10/10/2014.

Il valore dei Certificati di Immissione in Consumo non acquistati per soddisfare l’obbligo ammonta a circa 3.650.000 euro, mentre le sanzioni amministrative applicabili ammontano a circa 6.000.000 euro.

Il verbale è stato poi trasmesso per competenza al Ministero della Transizione Ecologica per il prosieguo del procedimento.