Santuario della Madonna della Corona. Scivola sul sentiero e precipita nel vuoto: morto 67enne

Un tragico incidente si è consumato nella tarda mattinata di martedì al Santuario della Madonna della Corona.

Superate le ore 14, il Soccorso alpino di Verona ha ricevuto la chiamata dalla centrale del Suem, che lo allertava per un escursionista precipitato dal sentiero che sale al Santuario. A lanciare l'allarme sono stati la moglie ed un amico che erano con lui: arrivati sul luogo dell'incidente, un medico ed un tecnico di elisoccorso, sopraggiunti con l'elicottero di Verona emergenza, sono calati con il verricello, ma hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo.

Si trattava di L.R., 67enne residente a Rovigo, il quale è inciampato per poi precipitare per una trentina di metri da un salto di roccia e ruzzolare infine nel bosco: una caduta che non gli ha dato scampo.

Il trasporto della salma da parte del Soccorso Alpino

Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, il recupero della salma è stato effettuato dai soccorritori, che hanno sollevato verso l'alto la barella per contrappeso. Dal sentiero, le squadre la hanno poi trasportata fino alla strada per affidarla al carro funebre.