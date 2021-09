Perde le staffe per il controllo e aggredisce i carabinieri: 28enne in manette

Avrebbe perso le staffe per un normale controllo, prima rifiutandosi di fornire le proprie generalità e poi aggredendo gli operatori, che lo hanno dunque arrestato.

Il tutto si sarebbe verificato nella serata di mercoledì a San Bonifacio, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, nel corso di un servizio di routine, ha fermato A.A., 28enne originario del Sudan, senza fissa dimora e con trascorsi giudiziari, che si aggirava a piedi con al seguito una grande busta contenente vari oggetti.

Quando i militari gli hanno chiesto di declinare le proprie generalità, il 28enne non avrebbe voluto saperne, iniziando invece ad urlare frasi senza senso e scaraventare a terra ciò che aveva con sé. Sul posto nel frattempo è giunta in aiuto un'altra pattuglia in aiuto e A.A., fortemente contrariato per il controllo e continuando a rifiutarsi di fornire i propri dati anagrafici, si sarebbe scagliato senza alcun motivo contro i carabinieri, ingiuriandoli e colpendoli con calci e pugni, venendo infine tratto in arresto con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza.

Giovedì mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona, che ha convalidato il provvedimento applicando la misura del divieto di dimora nella Provincia di Verona, in attesa del dibattimento previsto per dicembre prossimo.

I militari invece se la sono cavata con alcune contusioni, che sono state medicate presso l'ospedale di San Bonifacio.