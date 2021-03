Accoltella al cuore il vicino di casa, che scappa, e lo insegue in strada

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti a San Bonifacio nel pomeriggio di giovedì, in seguito a quella che sembrerebbe essere una lite tra vicini, che per poco non si è trasformata in tragedia

Un pomeriggio di follia quello che giovedì è avvenuto a San Bonifacio e che solo grazie all'intervento dei carabinieri della Compagnia locale non si è trasformato in una vera tragedia.

L'aggressione

Nel corso della giornata B.B., 36enne di origine albanese, si sarebbe presentato a casa di E.J.T., un 20enne di origine marocchina. I due infatti sono vicini di casa e abitano nello stesso stabile nel centro di San Bonifacio, al civico 4 di via Salvo d'Acquisto.

Credendo si trattasse di una semplice visita occasionale, il giovane nordafricano ha aperto la porta, non immaginando che l'altro fosse armato di coltello di cucina e avesse tutt’altre intenzioni. Stando a quanto riferito dall'Arma, B.B. non avrebbe proferito alcuna parola e avrebbe sferrato un fendente dritto al cuore del ragazzo, che un qualche modo sarebbe riuscito ad mettere in atto una sorta di reazione, dettata più dallo spirito di sopravvivenza che non dalla piena coscienza di quanto stesse in realtà accadendo sulla porta del suo appartamento.

La fuga

La vittima allora si sarebbe precipitata giù dalle scale nel tentativo di raggiungere la strada e cercare aiuto, ma il suo assalitore non aveva ancora placato la propria furia e lo avrebbe inseguito.

Una scena degna di un film quella riportata dai carabinieri, che non è sfuggita agli occhi del vicinato: disperato, il 20enne avrebbe iniziato a correre lungo la strada gridando aiuto e perdendo sangue, con alle calcagna il 36enne che cercava di raggiungerlo. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini sono arrivate alla centrale operativa di San Bonifacio, che ha dirottato sul posto tutte le macchine in servizio in quel momento.

L'arresto

Pochi istanti ed il potenziale omicida è stato raggiunto da una gazzella dei carabinieri: dopo averlo bloccato e disarmato, i militari lo hanno condotto in caserma.

Altri invece hanno soccorso la vittima che è stata trasportata dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Fracastoro: per lui alcune profonde ferite da taglio e un vero e proprio shock per quanto accaduto.

Lunghi e laboriosi gli accertamenti eseguiti dagli investigatori per ricostruire dettagliatamente ogni fase dell’aggressione. Alla fine il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, ha disposto che l’aggressore venisse condotto nel carcere di Verona.

A scatenare la furia dell'uomo potrebbero essere stati alcuni diverbi che si sono ripetuti nel tempo: l'ultima goccia potrebbe essere stata la musica troppo alta proveniente dall'appartamento della vittima.