Povegliano piange Samuele: giovedì lutto cittadino per i funerali del 22enne

Lo sfortunato studente universitario si è spento nei giorni scorsi all'ospedale Santa Chiara di Trento, in seguito ad una caduta con i roller sulla pista ciclabile che costeggia l'Adige. Donati gli organi, è stata avviata una raccolta fondi per istituire una borsa di studio in suo ricordo