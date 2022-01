Perdita di ammoniaca alla Sammontana: tecnici e pompieri risolvono la situazione

È scattato nel pomeriggio di martedì l'intervento dei vigili del fuoco, che con due squadre si sono diretti presso l'azienda Sammontana di via Strà, a Colognola ai Colli, per una perdita di ammoniaca anidra da un circuito di refrigerazione. A causa della rottura di una valvola in un'area all'aperto dell'impianto, il gas refrigerante ha infatti iniziato a fuoriuscire dal circuito e a spandersi nell'aria. Determinante il pronto intervento dei tecnici dell'azienda, che hanno subito bloccato l'impianto, chiamato il 115 e fatto evacuare lo stabilimento.

I pompieri sono intervenuti, intorno alle 16.30, dal vicinissimo distaccamento di Caldiero e da Verona con la squadra provinciale NBCR: indossati gli autorespiratori, hanno provveduto ad abbattere con acqua nebulizzata i vapori della pericolosa sostanza, fino allo svuotamento del tratto d'impianto lesionato.

Sul posto sono intervenuti anche i sindaci di Colognola ai Colli e Caldiero, unitamente a carabinieri e Arpav per rilievi di competenza. La società Acque Veronesi sta anche controllando le acque bianche fuoriuscite dall'azienda per escludere un eventuale problema al depuratore.

Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito nell'episodio: solo un operaio si è recato in via precauzionale in ospedale per dei controlli.