Salvato dopo un arresto cardiaco a San Pietro in Cariano, è in gravi condizioni

Oggi pomeriggio, 8 dicembre, un uomo ha rischiato di morire per un arresto cardiocircolatorio. L'evento è avvenuto verso le 14, in Via Volta, a San Pietro in Cariano. Il battito cardiaco dell'uomo è stato riattivato sul posto e nel frattempo sono sopraggiunti un'ambulanza ed un'auto medica del 118. L'infartuato è stato poi trasportato all'ospedale di Negrar in gravi condizioni.