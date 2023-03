Un uomo di 39 anni va a fondo durante un bagno nel lago di Garda: soccorso e portato in codice rosso all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo, sulla spiaggia antistante il porto "Le Sirene" di Salò, la guardia costiera operativa sul lago di Garda spiega di essere intervenuta per soccorrere un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, il quale si sarebbe trovato in compagnia di un conoscente e si sarebbe immerso nelle acque del lago. Mentre stava nuotando, riferiscono i soccorritori, sarebbe stato visto andare in difficoltà e subito dopo inabissarsi.

Sentite le urla di soccorso dell’amico, in tre persone presenti sul lungolago si sarebbero tuffate per cercare il malcapitato. A queste si sarebbe poi aggiunto anche un militare della guardia costiera che, libero dal servizio, non appena resosi conto della situazione, avrebbe dapprima dato l’allarme alla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda, per far intervenire l’Unità Sar e il 118, quindi sarebbe poi entrato in acqua lui stesso per cercare il bagnante.

Dopo essere stato individuato da uno dei primi intervenuti sul fondale, il trentanovenne sarebbe stato portato in superficie e raggiunto a nuoto dal militare della guardia costiera. L'uomo, privo di segni di vita, sarebbe quindi stato portato sulla spiaggia dove il militare avrebbe iniziato le prime attività di rianimazione. Dopo pochi minuti, spiega sempre la nota, sarebbe giunta anche l’unità della guardia costiera, il cui equipaggio avrebbe così potuto dare il cambio nell'attività di rianimazione al militare intervenuto.

Poco dopo sarebbe infine giunta sul posto anche l’autoambulanza del 118 che avrebbe così preso in cura il trentanovenne che, nel frattempo, continuava a non dare segni di vita. Si sarebbe pertanto reso necessario anche l'intervenuto dell’elisoccorso del 118 che ha infine trasportato il bagnante in codice rosso presso il nosocomio di Brescia. In base a quanto si apprende, sono a cura dei militari della guardia costiera le attività di polizia giudiziaria tese a ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto presente anche una pattuglia della compagnia dei carabinieri di Salò che ha operato, congiuntamente ai guardiacoste, per gli accertamenti, nonché i vigili del fuoco del locale distaccamento.