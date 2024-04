Motore in avaria e acqua nei gavoni, diportisti salvati al largo di Lazise

Ieri sera, 28 aprile, due diportisti stranieri sono stati soccorsi sul Lago di Garda dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco.

La richiesta di aiuto al 1530 è arrivata all'imbrunire da un diportista che segnalava un'avaria e la presenza di acqua nei gavoni. Vista l'ora e l'urgenza dell'intervento, la sala operativa della guardia costiera, che da Salò coordina le attività di soccorso su tutto il lago, hanno inviato un battello pneumatico della propria flotta e un'unità dei vigili del fuoco di Bardolino.

I soccorritori hanno raggiunto alla loro massima velocità il natante alla deriva tra le acque di Lazise e Peschiera del Garda ed hanno verificato il buono stato di salute dei due occupanti. Gli equipaggi hanno poi scongiurato vie d'acqua a scafo, accertando però che era impossibile ripristinare l'avviamento del natante. La notte era quasi arrivata e per garantire la sicurezza della navigazione, il motoscafo in avaria è stato rimorchiato dai vigili del fuoco fino al sorgitore di Lazise. I pompieri, infine, insieme al personale della guardia costiera ne hanno assicurato l'ormeggio.

E la sala operativa della guardia costiera gardesana rilancia, dopo questo salvataggio, il messaggio di verificare, prima di intraprendere le navigazioni, le previsioni meteo, le condizioni di efficienza delle unità da diporto (soprattutto a inizio stagione), con particolare riferimento al carburante da imbarcare a seconda delle tratte da voler percorrere, alle acque presenti in sentina e alla presenza delle dotazioni di sicurezza previste.

Altro consiglio utile è quello di munirsi di un telefono cellulare con collegamento internet che, come è capitato ieri, ha agevolato i soccorritori nel raggiungere tempestivamente l’unità in avaria e alla deriva, in quanto il diportista ha potuto fornire la propria posizione in tempo reale.