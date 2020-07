Coppia di alpinisti bloccati da una scarica di sassi durante una scalata

Sono rimasti fortunatamente illesi ma se la sono vista brutta i due alpinisti che ieri, 22 luglio, sono stati bloccati per ore sul diedro Vinatzer, che si trova sulla parete sud-occidentale del Piz Ciavazes, una delle cime principali del gruppo montuoso trentino del Sella. I due alpinisti sono un bresciano del '73 ed una polacca del '79 residente nel Veronese, entrambi salvati da un intervento del soccorso alpino.

Come riporta Trento Today, la coppia è rimasta bloccata verso le 14 a causa di una scarica di sassi che ha danneggiato le loro corde. E con un temporale estivo in arrivo. I soccorritori sono stati calati sul posto da un elicottero e si sono dovuti calare in corda doppia per 90 metri per raggiungere i due scalatori. L'intervento è poi proseguito con una calata di altri 120 metri che ha permesso ai soccorritori ed agli alpinisti di arrivare in un punto dove è stato possibile il recupero con l'elicottero.

La coppia di alpinisti è stata trasportata al passo Sella e per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.