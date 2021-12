Finito nell'Adige, 15enne recuperato a Ponte Pietra e portato in ospedale

Sono andate a buon fine le operazioni di soccorso che nel primo pomeriggio di oggi, 4 dicembre, hanno tenuto impegnati vigili del fuoco, polizia e 118. Non sono ancora chiare le cause, ma un 15enne verso le 12.30 è finito nelle acque dell'Adige vicino a Ponte Pietra. Il ragazzo è rimasto ferito ed in pochi minuti sono arrivate tante richieste di aiuto da parte dei passanti agli enti di soccorso.

Due operatori del soccorso fluviale dei vigili del fuoco si sono calati dal ponte ed hanno raggiunto e immobilizzato il giovane. Il recupero è stato effettuato dall'elicottero dei vigili del fuoco di Trento, issando a bordo il ferito su di una barella toboga mediante verricello. Il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato dichiarato fuori pericolo.

Le operazioni di salvataggio hanno impegnato per circa un paio d'ore nove unità dei vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale. Il traffico in zona è rimasto bloccato e tanti curiosi si sono fermati nelle vicinanze di Ponte Pietra per seguire tutte le operazioni.