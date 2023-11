Lancia un appello sui social per trovare il giovane che ha salvato la vita al padre: «Vorrei dirti grazie»

Dopo aver salvato la vita a suo padre, colto da infarto, si sarebbe dileguato nel nulla. Così Marco Tosetto, 39enne originario di Vicenza ma residente a Verona, ha lanciato un appello sui social per trovare il salvatore del genitore: «Vorrei che ti arrivasse questo messaggio! A te che sabato mattina in Via Volta a Verona hai salvato la vita di mio papà dandogli e dandoci una seconda vita! Non mi hai nemmeno dato la possibilità di ringraziarti svanendo nel nulla, ma almeno vorrei che ti arrivasse per quanto infinitesimamente piccolo in confronto a ciò che hai fatto il nostro grazie! Non potremmo mai sdebitarci».

«Se ti arriva questo messaggio - prosegue il post su affidato a Facebook lo scorso 31 ottobre - per favore anche in forma anonima contattami anche se so che sarà difficile ma ci provo lo stesso perché vorrei veramente dirti grazie guardandoti negli occhi o almeno capendo un po’ la tua meravigliosa persona farti sapere che non hai salvato solo la vita di mio papà ma di un’intera famiglia! Sei la parte più bella e di esempio per il mondo di oggi».

Il 39enne, in un'intervista rilasciata a L'Arena, ha spiegato che Roberto, il padre 67enne, aveva accusato un malore nella mattina di sabato scorso, mentre era intento a svolgere alcuni lavori in giardino, accasciandosi a terra mentre la fidanzata di Marco chiedeva aiuto: «Si è avvicinato un ragazzo con capelli corti e barbetta - ha raccontato - sembrava sapesse cosa fare. Mi ha chiesto il cambio solamente per 20 secondi, spiegandomi come fare, e poi è tornato a praticare lui il massaggio, finché non è arrivata l'ambulanza. Non so quanto tempo sia durato il tutto, ma mi è sembrata un'infinità».

«Mentre i sanitari si occupavano di mio padre - ha aggiunto Marco - lui mi è passato vicino e mi ha dato una pacca sulla spalla, dicendo che sarebbe andato tutto bene». Il 67enne nel frattempo è stato portato in ospedale, dove è ancora ricoverato, in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico.