Bacciga assolto per il presunto saluto romano, la Procura impugna la sentenza

Per i giudici «il fatto non sussiste», ma per la Procura di Verona il reato c'è e quindi la sentenza è da impugnare. Il procuratore capo reggente Bruno Francesco Bruni ha confermato a Manuela Trevisani de L'Arena di aver chiesto la revisione della sentenza di assoluzione dell'ex consigliere comunale Andrea Bacciga, per il presunto saluto romano da lui compiuto durante un consiglio comunale del luglio 2018. In appello, dunque, la Procura proverà ad ottenere quella condanna per la violazione di un articolo della cosiddetta Legge Scelba.

Legge che punisce chi «compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste». E per la Procura di Verona, Bacciga è colpevole perché avrebbe risposto provocatoriamente con un saluto romano alle attiviste dell'associazione Non Una Di Meno. Attiviste che si trovavano nell'aula del consiglio comunale per manifestare la propria contrarietà ad alcune mozioni che l'aula avrebbe poi approvato.

Per quel gesto, Bacciga è stato rinviato a giudizio e tre attiviste di Non Una Di Meno, insieme ad Anpi e Aned, furono coinvolte come parti civili. Ma la richiesta di condanna a quattro mesi di carcere e a 500 euro di multa è stata respinta dal collegio dei giudici.

E il motivo è stato riportato sempre da Manuela Trevisani. Secondo i giudici, il gesto di Bacciga non fu fatto per propagandare il progetto di ricostruzione di un partito di fascista, ma fu una reazione alle contestazioni delle attiviste. Inoltre, quel gesto non avrebbe messo in pericolo i valori antifascisti su cui si basa la Costituzione.