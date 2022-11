Presunto saluto romano, Andrea Bacciga assolto. «Il fatto non sussiste»

Ieri e oggi, 17 e 18 novembre, come da lui scritto su Facebook, «sono stati due giorni speciali» per l'avvocato veronese Andrea Bacciga, il quale potrà festeggiare due volte e per due distinti risultati. Il primo è professionale, perché oggi Bacciga è stato stato iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Il secondo è giudiziario, perché ieri Andrea Bacciga è stato assolto dall'accusa di aver violato la legge che impedisce di compiere «manifestazioni usuali» o di esporre «simboli riconducibili al disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste».

I fatti risalgono al luglio del 2018. Durante un consiglio comunale di Verona, un gruppo di attiviste dell'associazione Non Una di Meno manifestarono contro alcuni provvedimenti che sarebbero stati dibattuti e votati dai consiglieri. E fra i consiglieri comunali in aula c'era anche Andrea Bacciga, il quale si rivolse alle attiviste alzando il braccio. Un gesto che fu interpretato come un saluto romano e quindi come una «manifestazione usuale del disciolto partito fascista». Non Una di Meno, Anpi (associazione dei partigiani) e Aned (associazione dei deportati) presentarono un esposto che poi sfociò nel processo in cui furono accolte come parti civili Aned, Anpi e tre attiviste di Non Una di Meno. Il procedimento giudiziario è andato avanti e ieri si è concluso con la sentenza del collegio giudicante. Bacciga è stato assolto, così come richiesto dai suoi avvocati Roberto Bussinello e Irene Dal Fior. Assolto perché il fatto non sussiste. Non è stata dunque accolta la richiesta di condanna del procuratore Bruno Bruni, il quale aveva chiesto una pena di 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa.

Una sentenza che non ha stupito l'associazione Aned, che in un comunicato ha ricordato le recenti assoluzioni dell'esponente veronese di Forza Nuova Luca Castellini. E ha poi aggiunto: «Le sentenze non si discutono e aspettiamo di leggere le motivazioni che hanno spinto la Corte a dichiarare che il saluto romano che tanti testimoni hanno visto non c'è stato e non è stata apologia di fascismo, ma non possiamo non meravigliarci per la continua sottovalutazione di gesti, parole, simboli che giorno per giorno richiamano ed hanno riportato in auge emblemi e modi del fascismo».