Indice di trasmissione del coronavirus sopra a 1 in Italia, in Veneto è 1,28

L'Istituto superiore della sanità (Iss) ed il Ministero della salute hanno diffuso il report settimanale sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia. Il monitoraggio relativo ai dati registrati dal 27 luglio al 4 agosto mostra un peggioramento dell'indice di trasmissione, il cosiddetto Rt. L'indice nazionale è tornato sopra a 1 (per la precisione è 1,01) ed è superiore a questa soglia in 11 regioni.

Il Veneto ha un indice di trasmissione del coronavirus a 1,28, inferiore solamente a quello della Sicilia (1,62) e a quello della provincia autonoma di Bolzano (1,43). Dopo il Veneto vengono Campania (1,25), Trento (1,28), Toscana (1,2), Liguria (1,16), Marche (1,13), Lazio (1,08), Puglia (1,1), Lombardia (1,04) ed Emilia Romagna (1,01). Nelle altre regione l'indice Rt è inferiore a 1 e solo in Basilicata ed in Molise è pari a 0.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se da un lato il dato preoccupa, dall'altro il report non indica nessun sovraccarico nei servizi sanitari. Quindi, in Veneto e in altre regioni italiane il numero dei focolai è aumentato ma questo non ha intasato gli ospedali. Ciò viene spiegato da un altro dato riportato da Iss e Ministero: l'abbassamento dell'età media dei casi diagnosticati. Se nella fase più acuta della pandemia si ammalavano soprattutto gli anziani, una categoria più esposta ai rischi di ospedalizzazione e morte, ora sono generalmente cittadini sulla quarantina ad infettarsi.

Ma anche se il coronavirus non riempie più gli ospedali, l'invito delle istituzioni sanitarie nazionali è di non abbassare il livello di attenzione perché la circolazione del virus viene ancora definita rilevante.